Новый путепровод построят под Рязанью в течение трех лет

В течение трех лет под Рязанью построят путепровод. Об этом заявил врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Расположено сооружение будет в районе железнодорожного переезда 185 км станции Рыбное.

«Это позволит повысить пропускную способность автодороги М-5 «Урал» до села Ходынино и к объектам промышленной зоны Рязани и Рыбного», - заверил Малков.

В настоящее время специалисты подготовили дорожную карту, а чиновники рязанского минтранса и МЖД определили этапы и условия реализации проекта.

«В итоге мы сможем перенаправить поток большегрузов в обход городов, повысить безопасность и комфорт дорожного движения», - отметил глава региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!