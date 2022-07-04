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Происшествия4 июля 2022 15:49

СК проводит проверку после смерти двухлетнего ребенка, утонувшего в пруду

По предварительной информации, мальчик случайно упал в водоем
Источник:kp.ru

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели двухлетнего мальчика в Захаровском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

По предварительной информации, ребенка ненадолго оставила без присмотра его мать. Мальчик подошел к пруду и упал в воду. Его доставили в медицинское учреждение, однако жизнь малышу спасти не удалось.

«В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - отметили в СК.

Напомним, несчастье произошло в деревне Некрасово. Из воды ребенка достал местный житель.