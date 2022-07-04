Замначальника рязанской колонии отправили за решетку за взятку по «сигаретному делу»

Бывшего заместителя начальника ИК-5 (колония строгого режима в селе Клекотки Скопинского района) признали виновным в получении крупной взятки, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Как установили следователи отдела по расследованию особо важных дел и суд, обвиняемый получил от одного из осужденных взятку в размере более 350 тысяч рублей. За эти деньги он разрешил заключенному продавать на территории колонии сигареты другим осужденным.

Рассмотрев все материалы дела, суд назначил бывшему офицеру УФСИН наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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