Юбилейный фестиваль, посвященный Александру Аверкину, прошел в Рязанской области.

Суббота, 2 июля, в Сасове прошла под покровительством музыки. В райцентре состоялся очередной фестиваль, посвященный именитому земляку – заслуженному деятелю искусств России и талантливому композитору Александру Аверкину. О прошедшем мероприятии рассказали в местном управлении культуры.

В 2022 году фестиваль отметил небольшой юбилей – 25 лет. Но, несмотря на четвертьвековую дату, организаторы не стали отступать от традиций, и праздник прошел в привычном формате: гала-концерта и выставок рязанских мастеров.

Работали на фестивале и небольшие выставки декоративно-прикладного искусства.

Украшением фестиваля стало выступление Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ, под руководством художественного руководителя и главного дирижера, Народного артиста РСФСР Виктора Елисеева. В импровизированном зрительном зале, помимо верных почитателей творчества Аверкина и простых жителей Сасова, были замечены власти Рязани, региона и районов области, а также общественники. Приехали даже гости из соседней Тамбовской области. Бессменным участником фестиваля стала вдова композитора Галина Аверкина. Творческие номера для гала-концерта подготовили более 20 коллективов из всех уголков страны.

Помимо песенной и танцевальной составляющих, на площадке работали небольшие выставки декоративно-прикладного искусства мастеров Рязанского края.

Завершился праздник красочным фейерверком.