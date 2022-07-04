Попались вандалы, совершившие набег на Мервинское кладбище в Рязани.

В Рязани задержали подозреваемых в вандализме на Мервинском кладбище. Ими оказались 38-летняя женщина и ее 39-летний сожитель, сообщает пресс-служба областного УМВД.

С заявлением в полицию обратился 40-летний горожанин. На могиле его родственника неизвестные разбили надгробную плиту и похитили металлические уголки, на которых она крепилась.

«Оперативники уголовного розыска осмотрели пострадавшее захоронение и увидели, что на могиле рядом также разбито надгробие и пропали металлические уголки», - рассказали в управлении.

Напомним, о том, что случай не единичный, уже было известно. Как и о том, что те самые уголки вандалы несут в пункт приема вторсырья. В одном из таких пунктов оперативники получили описание предполагаемой преступницы. Далее - опрос людей, и некоторые узнали разыскиваемую.

«Сразу установить ее местонахождение не удавалось – она не имела постоянного адреса, останавливалась у случайных знакомых», - отмечают полицейские.

В конце концов 38-летнюю подозреваемую удалось найти и задержать. Тогда выяснилось, что компанию ей составлял 39-летний сожитель, ранее судимый за кражу.

Его также разыскали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 214 УК РФ «Вандализм».