Число новых случаев клещевого боррелиоза в Рязанской области выросло до восьми

За минувшую неделю число рязанцев, заразившихся болезнью Лайма, пополнили три человека. Свежую статистику за семь дней представил региональный Роспотребнадзор. Таким образом, за июнь и первые дни июля клещевой боррелиоз диагностировали у восьми жителей Рязанской области.

Всего за неделю с укусами клещей к медикам обратились 90 человек из 16 районов, почти половина из них – дети. Больше всего пострадавших в Рязанском, Скопинском, Рыбновском, Спасском и Кораблинском районах, а также в областном центре. Местами нападения паукообразных остаются поля вокруг сел и деревень, берега водоемов и лесопосадки.

За сезон специалисты лабораторий исследовали уже 432 экземпляра клещей, зараженность боррелиозом, по сравнению с показателями недельной давности, выросла до 9,5%.

В Роспотребнадзоре посоветовали рязанцам соблюдать меры безопасности при нахождении на природе, а также проводить своевременную уборку загородных домовладений и мест отдыха от мусора и сухостоя.