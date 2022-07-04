Рязанская ФАС подсчитала выручку двух торговых сетей и не разрешила им открывать новые магазины в районах области

Рязанское УФАС подсчитало, сколько магазинов в 2021 году открыли в области две федеральные торговые сети – «Магнит» и «Пятерочка». Результаты ежегодного анализа ведомство опубликовало на своем сайте. Помимо количества торговых точек, антимонопольщиков интересовала и доля их продаж продовольствия.

Так, больше всего продаж у «Пятерочки» было в 15 районах области: Ермишинском, Захаровском, Кадомском, Клепиковском, Кораблинском, Милославском, Пителинском, Путятинском, Рыбновском, Ряжском, Сапожковском, Сараевском, Старожиловском, Шацком и Шиловском, а также в Касимове. У «Магнита» превышение обнаружили только в Кадомском и Сараевском районах. Доля реализованного продовольствия здесь была больше 25% от общего объема продаж.

Всего же, согласно размещенной статистике антимонопольщиков, за пять лет «Пятерочка» открыла в Рязанской области 237 магазинов, «Магнит» – 147.

По информации регионального УФАС, торговая сеть, доля продаж которой превышает 25% от общего объема реализованных продовольственных товаров в населенном пункте или районе области, не может приобретать или арендовать дополнительные площади для открытия новых магазинов.