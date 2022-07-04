С 1 по 3 июля рязанские полицейские пресекли 413 правонарушений

В выходные с 1 по 3 июля полицейские пресекли в Рязани 413 правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что 187 из них выявили сотрудники ППС, а 226 - участковые. По данным, правоохранительных органов, в ходе рейдов в ОВД по Советскому району было доставлено 34 человека. Выявлено в центре Рязани 14 правонарушений: 8 по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», 4 за распитие алкоголя в общественных местах, 1 за появление пьяным на улице и 2 за нарушение правил продажи алкоголя.

Профилактические и проверочные мероприятия продолжаются.