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Происшествия4 июля 2022 12:20

В Рязанской области в водоеме утонул двухлетний ребенок

Несчастье произошло в деревне Некрасово Захаровского района
Источник:kp.ru
Спасать малыша приезжали медики из Московской области. Фото:издательство «Пресса».

Спасать малыша приезжали медики из Московской области. Фото:издательство «Пресса».

1 июля в водоеме деревни Некрасово Захаровского района утонул двухлетний ребенок. Об этом сообщает издательство «Пресса».

По данным районной единой дежурно-диспетчерская службы, из воды малыша вытащил местный житель. Скорая помощь приехала из Серебряных Прудов Московской области, но спасти несовершеннолетнего не удалось.

Отмечается, что выяснением всех обстоятельств, приведших к трагедии, занимаются правоохранительные органы.