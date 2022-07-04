В Рязанской области в водоеме утонул двухлетний ребенок

Спасать малыша приезжали медики из Московской области. Фото:издательство «Пресса».

1 июля в водоеме деревни Некрасово Захаровского района утонул двухлетний ребенок. Об этом сообщает издательство «Пресса».

По данным районной единой дежурно-диспетчерская службы, из воды малыша вытащил местный житель. Скорая помощь приехала из Серебряных Прудов Московской области, но спасти несовершеннолетнего не удалось.

Отмечается, что выяснением всех обстоятельств, приведших к трагедии, занимаются правоохранительные органы.