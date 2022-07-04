Елена Сорокина посетовала на отсутствие души у благоустройства рязанского Вишневого сада.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина в понедельник, 4 июля, навестила сквер Вишневый сад, что в рязанской Песочне. Его вместе с Дубовой рощей второй год благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Из хорошего, что отметила Елена Сорокина, лишь работа по установке 39 из 71 фонарной опоры. Также заасфальтировали прогулочные тропинки и частично смонтировали камеры видеонаблюдения. В Дубовой роще неподалеку заменили 31 лавочку и урну на антивандальные, выложили плиткой дополнительные дорожки и обрезали сушняк.

В Дубовой роще появились антивандальные скамейки и урны.

Однако замечаний в ходе осмотра оказалось куда больше. При осмотре выяснилось, что подрядчик местами неправильно сделал стыки тротуарной плитки и не благоустроил грунт вокруг дорожек. Не понравились дефекты на уже уложенных бордюрах и ржавый забор по периметру зеленой зоны.

- У каждого общественного пространства должна быть душа, здесь, к сожалению, я этого не увидела, - посетовала Сорокина.

Дорожки проложили, а про ландшафт забыли.

Она отметила, что у подрядчика еще есть время все доделать – работы по благоустройству завершатся в конце августа – и пообещала до сдачи еще раз осмотреть сквер.