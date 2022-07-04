С перерывом на дожди и грозы в Рязани будет жарить до конца недели

Рязанцев 5 июля ждут слабый ветерок и 31-градусная жара. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Во вторник, 5 июля, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

Ветер во вторник будет переменный, порывами до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью +9… +14 градусов, днем +26… +31 градус.

По данным центра «Фобос», 5 июля в Рязани температура не поднимется выше 29 градусов, возможен небольшой дождь. А вот в последующие дни – до пятницы 8 июля – температура днем в Рязани будет +29… +31 градус. Кроме того, 6 и 8 июля ожидаются небольшие дни с грозами.

Как отмечают специалисты, в конце недели из-за влияния циклона температура в целом по Центральной России опустится до +22… +27 градусов.

Ранее главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин назвал 6 простых способов избежать реанимации. По его словам, жара не щадит никого (читать подробнее).

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