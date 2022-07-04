Пять лет Ряжский ЗАГС находился с похоронным бюро.

Ряжский ЗАГС покинул здание бюро ритуальных услуг. Важную для местных жителей новость сообщило главное управление ЗАГС по Рязанской области.

«Территориальный отдел ЗАГС по Ряжскому району переехал в здание по адресу: город Ряжск, площадь Свободы, 12. Телефон и график приема остались прежними», - говорится в сообщении.

Ряжский ЗАГС поселился в помещениях ритуальной конторы в 2017 году, переехав из прежнего здания из-за грядущего ремонта. Местным жителям такой поворот очень не понравился, и они регулярно доводили этот вопрос сначала до районных властей, а потом и до теперь уже бывшего губернатора Николая Любимова:

«В каком еще городе России молодожены вынуждены регистрировать свой брак в помещении, где до этого находилось бюро ритуальных услуг? Мы надеемся, что в нашем городе будет Дворец бракосочетания».

Сам Любимов на подобные сообщения не реагировал, отвечали только районные власти (читать подробнее).

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