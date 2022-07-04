В пьяном ДТП в Шилове пострадали трое молодых людей.

В поселке Шилово ночью 3 июля в ДТП попал автомобиль Volkswagen Jetta. Пострадали три человека. Как сообщает областное УМВД, 21-летний водитель был пьян.

Примерно в 3:25 молодой водитель, не справившись с управлением на большой скорости, вылетел с дороги и врезался в дерево. При освидетельствовании обнаружилось, что за руль он сел нетрезвым.

В результате ДТП травмы получили сам водитель и два его пассажира в возрасте 22 и 18 лет. Госавтоинспекция проводит проверку по факту случившегося.