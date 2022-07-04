В Рязани из-за перекрытия Северной окружной образовались серьезные автомобильные заторы

Сервис "Яндекс-пробки", 4 июля.

С понедельника, 4 июля, в Рязани началась реконструкция Северной окружной дороги. Закрыты две полосы, ведущие из центра города в микрорайон Канищево, от поворота на 5-й район поселка Борки до дома №30 по улице Бирюзова.

Как и предполагалось, перекрытие спровоцировало большие автомобильные заторы. По состоянию на 12.30 в сторону центра пробка стоит от проезда Шабулина (включительно). В сторону микрорайона Канищево затруднения начинаются немногим ранее перекрытия.

Часть автопотока перенаправилась на Московское шоссе - здесь также наблюдают большие затруднения при движении в сторону центра.

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