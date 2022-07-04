«Ростелеком» обеспечил новостройки Рязани «умным» цифровым решением.

«Ростелеком» в Рязани подключил к многофункциональной платформе «Ростелеком Ключ» две очереди нового жилого комплекса. Единая цифровая экосистема дома, включающая в себя «Умный домофон», комплексное видеонаблюдение и «Умный шлагбаум» с системой распознавания номеров, стала доступна новоселам ЖК «Еврокласс» по ул. Быстрецкой.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Главная задача нашей цифровой экосистемы для многоквартирных домов — сделать повседневную жизнь людей безопаснее и комфортнее. В Рязани единомышленников в этом стремлении мы нашли в лице строительно-промышленной компании “Зеленый сад”. Благодаря тому, что волоконно-оптические сети связи были проложены к ее объектам еще на этапе строительства, новоселы могут пользоваться умными сервисами “Ростелекома” сразу после приобретения жилья».

Андрей Оришкевич, директор по общим вопросам ГК «Зеленый сад»:

«Наша компания предлагает клиентам лучшие современные цифровые решения, которые появляются на рынке. Технология “Умного дома” — прекрасный вариант автоматизации вопросов безопасности и быта. Система датчиков моментально уведомит о любых происшествиях. Видеонаблюдение даст возможность круглосуточного обзора придомовой территории. Главное, что вся интеллектуальная система предоставлена в комплексе, и нашим жильцам не потребуется самостоятельно решать вопросы подключения ее сервисов: мы с “Ростелекомом” всё предусмотрели».

1350 квартир первой и второй очереди ЖК «Еврокласс» обеспечены решением «Умный домофон» с интеллектуальным контролем доступа в подъезд. Сервис позволяет управлять входной дверью дистанционно, назначать временные коды доступа сроком на 24 часа. Кроме того, пользователи могут настроить переадресацию звонков с домофона сразу на несколько мобильных устройств, а архив записей с камеры домофона сохраняется в личном кабинете.

Еще один сервис, доступный будущим жильцам ЖК, – «Комплексное видеонаблюдение». Камеры установлены на лестничных клетках, в холлах и лифтах дома, а также на автостоянке, детских и спортивных площадках. Собственники квартир смогут просматривать трансляцию с камер из любой точки мира, где есть доступ в интернет.

В каждой квартире ЖК «Еврокласс» и «Еврокласс-2» установлены оптический роутер и оконечное оборудование с комплектом датчиков «Умного дома», позволяющее жильцам удаленно задавать сценарий температурного режима в помещении и контролировать его.

Узнать о наличии технической возможности для подключения услуги «Ростелеком Ключ», получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте компании и по телефону 8 800 301 05 50.