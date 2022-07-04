Аварийный дом в Скопине, при обрушении которого погиб человек, до сих пор не снесли

Скопинская межрайонная прокуратура подала иск в суд с требованием снести аварийный дом в райцентре. Об этом информирует пресс-служба районного суда.

В ходе проверки надзорного ведомства выяснилось, что аварийный многоквартирный дом, расположенный в микрорайоне Заречном города Скопина, относится к муниципальному жилищному фонду и подлежит сносу. Постройка долгое время не эксплуатируется и в настоящий момент разрушена. Более того, она представляет опасность для людей, так как доступ к ней по-прежнему открыт.

- Администрацией МО – городской округ город Скопин не были приняты необходимые меры по ликвидации вышеуказанного аварийного многоквартирного дома, в связи с чем, [Прокуратура] просит суд возложить на администрацию обязанность произвести снос многоквартирного дома, - говорится в сообщении суда.

Заседание по данному вопросу назначено на понедельник, 4 июля.

Трагический инцидент в микрорайоне Заречном города Скопина произошел 19 марта 2022 года. В середине дня у ветхого двухэтажного здания обрушилась часть кирпичной кладки. В результате погиб молодой человек (читать подробнее).