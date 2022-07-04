Ах, Лукерьи, Пелагеюшки, Мирославы да Савельюшки… Рязанцы дают своим детям редкие и полузабытые имена

Рязанцы продолжают давать своим детям редкие и полузабытые имена. Фото: Евгения ГУСЕВА

Появился список самых редких и наиболее частых имен, которые родители давали своим детям в июне 2022 года в Рязанской области. По данным регионального ЗАГС, чаще всего в прошлом месяце регистрировали детей со следующими именами:

- мальчикам: Артем, Александр, Иван, Михаил, Максим, Тимофей, Дмитрий, Марк;

- девочкам: София, Александра, Ксения, Алиса, Василиса, Валерия, Ева, Полина.

Редкие имена, которые рязанцы осмелились дать своим детям в мае 2022 года:

- мальчики: Захар, Леонид, Мирослав, Ростислав, Герман, Савелий, Лука;

- девочки: Лукерья, Пелагея, Серафима, Агата, Аглая, Надежда, Зоя.

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