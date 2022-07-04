Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 июля 2022 8:31

Ах, Лукерьи, Пелагеюшки, Мирославы да Савельюшки… Рязанцы дают своим детям редкие и полузабытые имена

Рязанцы продолжают давать своим детям редкие и полузабытые имена
Источник:kp.ru
Рязанцы продолжают давать своим детям редкие и полузабытые имена.

Рязанцы продолжают давать своим детям редкие и полузабытые имена.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Появился список самых редких и наиболее частых имен, которые родители давали своим детям в июне 2022 года в Рязанской области. По данным регионального ЗАГС, чаще всего в прошлом месяце регистрировали детей со следующими именами:

- мальчикам: Артем, Александр, Иван, Михаил, Максим, Тимофей, Дмитрий, Марк;

- девочкам: София, Александра, Ксения, Алиса, Василиса, Валерия, Ева, Полина.

Редкие имена, которые рязанцы осмелились дать своим детям в мае 2022 года:

- мальчики: Захар, Леонид, Мирослав, Ростислав, Герман, Савелий, Лука;

- девочки: Лукерья, Пелагея, Серафима, Агата, Аглая, Надежда, Зоя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!