В лесах Клепиковского района под Рязанью ожидают чрезвычайную пожарную опасность

С 4 по 6 июля в лесах Клепиковского района под Рязанью ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс. В связи с этим, ГУ МЧС России по Рязанской области просит жителей региона воздержаться от посещения лесов.

Отметим, что при 5 классе пожарной опасности (самый высший класс – Ред.), пожары возникают от любого источника огня и повышенных температур.

Важно! Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!