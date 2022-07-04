Считать чужие деньги не очень хорошо. Это мы все знаем с детства. Но из любого правила есть исключения. Сегодня как раз такой случай: будем считать деньги публичного человека – будущего губернатора Рязанской области.

Мы предлагаем читателям определить размер заработной платы губернатора. Кто им будет, решится на выборах в сентябре. Заработная плата всех чиновников, в том числе и первого лица, прописана в бюджете области, и повлиять на нее читатели не смогут. Но смогут выразить свое мнение о том, какой уровень оплаты труда они считают справедливым.

За низшую точку отсчета взята средняя зарплата по региону, высшая планка определяется уровнем дохода нынешнего врио губернатора на прежнем месте работы. Привязка других вариантов уровня заработной платы к тем или иным видам деятельности весьма условна и не имеет в виду никого лично.

Чтобы принять участие в опросе, подпишитесь на Telegram-канал «Новости Рязани – kp.ru». А если вы уже являетесь подписчиком канала, просто перейдите на страницу голосования.

Какую зарплату должен получать губернатор Рязанской области?

1. На уровне средней заработной платы в регионе – 45 000 рублей в месяц.

2. На уровне IT-специалистов – 100 000 рублей в месяц.

3. На уровне топ-менеджера крупной компании – 200 000 рублей в месяц.

4. На уровне министра правительства Рязанской области – 300 000 рублей в месяц.

5. На уровне зарплаты бывшего губернатора – 400 000 рублей в месяц.

6. На уровне предела мечтаний среднего рязанского обывателя – 500 000 рублей в месяц.

7. На уровне дохода нынешнего врио губернатора на прежнем месте работы – 1 183 000 рублей в месяц.

8. Предложите другой вариант в комментариях.