Ряд улиц в рязанской Горроще 4 июля останется без холодной воды

В понедельник, 4 июля, без холодной воды останутся несколько улиц в рязанской Горроще. Объявление о предстоящих ремонтных работах на коммуникациях распространил городской Водоканал. На три часа воду выключат на 1-й и 2-й Линиях, а также улицах Пушкина и Ленинского Комсомола. До вечера придется потерпеть жителям некоторых домов по улице Новопавловской с проездами и улицах Осипенко и Шевченко.

С 09:30 до 17:00 приостанавливается холодное водоснабжение по следующим адресам:

- 1-й Новопавловский проезд, дома 2 – 24 (четная сторона) и 3 – 25 (нечетная сторона);

- 2-й Новопавловский проезд, дома 1 – 17 (нечетная сторона), 6, 12, 14;

- улица Новопавловская, дома 5 – 25 (нечетная сторона) и 10/1;

- улица Осипенко, дома 3, 13 – 27 (нечетная сторона), 2, 14 – 30 (четная сторона);

- улица Шевченко, дома 52а – 74 (четная сторона) и 59 – 85 (нечетная сторона).

С 13:30 до 16:00:

- 1-я Линия, дома 28а, 30, 30а;

- 2-я Линия, дом 46;

- улица Ленинского Комсомола, дома 15 – 23 (нечетная сторона) и 24 – 42 (четная сторона);

- улица Пушкина, дома 40 – 48 (четная сторона) и 43 – 49 (нечетная сторона).

Также без холодной воды останутся школа №44, детские спортивные школы «Комета» и «Юность», школа-интернат «Вера» и центральный тепловой пункт в доме №30д на улице Ленинского Комсомола. В ЦТП на улице Ленинского Комсомола дом 19б снизят подачу воды.