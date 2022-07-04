В восьми районах Рязанской области 4 июля отключат электричество.
В понедельник, 4 июля 2022 года в восьми районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители 17 населенных пунктов.
Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Рыбновский район:
- село Алешня — с 10:00 до 16:00.
Сараевский район:
- село Троицкое — с 10:00 до 17:00.
Путятинский район:
- село Черная Слобода, поселок Мясной, село Береговое, поселок Прудки, село Летники — с 10:00 до 16:00.
Скопинский район:
- поселок станции Вослебово, село Катино, село Пупки — с 09:00 до 17:00.
Клепиковский район:
- деревня Посерда — с 09:00 до 17:00.
Пронский район:
- деревня Елизаветино — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
- деревня Ивановка, село Тимошкино, деревня Воружка, село Мосолово — с 09:00 до 17:00.
Шацкий район:
- село Новочернеево — с 09:00 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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