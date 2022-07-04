В восьми районах Рязанской области 4 июля отключат электричество.

В понедельник, 4 июля 2022 года в восьми районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители 17 населенных пунктов.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рыбновский район:

- село Алешня — с 10:00 до 16:00.

Сараевский район:

- село Троицкое — с 10:00 до 17:00.

Путятинский район:

- село Черная Слобода, поселок Мясной, село Береговое, поселок Прудки, село Летники — с 10:00 до 16:00.

Скопинский район:

- поселок станции Вослебово, село Катино, село Пупки — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Посерда — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- деревня Елизаветино — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- деревня Ивановка, село Тимошкино, деревня Воружка, село Мосолово — с 09:00 до 17:00.

Шацкий район:

- село Новочернеево — с 09:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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