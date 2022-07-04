«Скорая» спровоцировала массовое ДТП? Появилось видео момента аварии у Секиотово

У инспекторов рязанской ГИБДД наверняка возникнут вопросы к водителю машины скорой медицинской помощи, который выехал на встречную дорогу у деревни Секиотово Рязанского района. В сети появилось видео момента массового ДТП.

На кадрах видеозаписи видно, как автомобиль Skoda Octavia заносит после ухода от столкновения со «скорой». Водитель – 45-летняя рязанка - не справился с управлением и уже сам вылетел на встречную полосу и врезался в KIA, а та, в свою очередь, по инерции врезалась в Mazda CX5 (подробности страшной аварии).

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