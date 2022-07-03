Начало недели в Рязанской области получится жарким и сухим

Рязанский гидрометеоцентр опубликовал прогноз на 4-6 июня. Согласно ему, начало недели получится жарким. Осадков раньше среды метеорологи не ожидают.

В понедельник, 4 июля, температура в тени будет в пределах +10...+15 градусов ночью и +25...+30 градусов днем. Ветер северный, 4-9 м/с.

Во вторник, 5 июля, термометры покажут соответственно +10...+15 и +26...+31. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.

В среду, 6 июля, в темное время суток предварительно прогнозируют +12...+17 градусов. В светлое воздух прогреется до +26...+31 градуса. Как и во вторник, ветер переменных направлений, не более 7 м/с. Однако при грозе, а она в отдельных районах ожидается, порывы до 15 м/с. Местами кратковременный дождь.

В лесах Рязанской области наблюдается высокая и чрезвычайно высокая пожарная опасность.