Ребенок и четверо взрослых пострадали в ДТП у деревни Секиотово

Недалеко от деревни Секиотово под Рязанью 3 июля в ДТП попали три автомобиля.

Недалеко от деревни Секиотово под Рязанью 3 июля в ДТП попали три автомобиля. Пострадали пять человек, в том числе пятилетний ребенок, сообщает областная Госавтоинспекция.

Примерно в 18:40 на 529 километре дороги Р132 «Золотое кольцо» 45-летняя рязанка на Skoda, по предварительной информации, зацепила обочину и не справилась с управлением. В результате Skoda Octavia столкнулась с Kia 35-летнего мужчины, а та, в свою очередь, по инерции врезалась в Mazda CX5. Последней управлял 42-летний водитель.

«В результате происшествия травмы получили пять человек», - рассказали в ГИБДД.

Среди пострадавших, помимо водителей Skoda и Kia, 31-летняя и 5-летний пассажиры Kia, а также 74-летняя пассажирка Skoda.