Участник ДТП с двумя мотоциклами в Рязанской области лишился ноги

Участник ДТП с мотоциклами Kawasaki и Yamaha в Путятинском районе Рязанской области лишился ноги. Фото: ryazpressa.ru

Появились новые подробности ДТП с двумя мотоциклами в Рязанской области. Один из участников, водитель «Ямахи» из Московской области, лишился конечности. По данным издательства «Пресса», его доставили в Шиловский ММЦ в шоковом состоянии с травматической ампутацией ноги.

Авария случилась вечером 2 июля на трассе «Ряжск - Касимов» в Путятинском районе. Местные полицейские рассказали, что водителю «Ямахи» 23 года, а его земляку, управлявшему «Кавасаки», - 24 года. Ранее области Госавтоинспекция писала, что 22 и 21 год соответственно.

Не изменилось главное обстоятельство: «Кавасаки» врезался в остановившуюся перед ним попутную «Ямаху». Второй мотоциклист и его 19-летняя пассажирка также получили травмы, но, по всей видимости. Не столь серьезные.