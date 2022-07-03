Неизвестные совершили набег на кладбище в Рязани

На Мервинском кладбище в Рязани неизвестные разбили несколько мраморных табличек с могил.

На Мервинском кладбище неизвестные разбили несколько мраморных табличек с именами и фотографиями умерших. Об этом местные жители сообщили в группе «Подслушано в Рязани».

«Осколки от табличек валяются прямо за оградой», - отмечает автор.

Некоторые предполагают, что вандалов могли интересовать металлические ножки, на которых держатся таблички. Их якобы сдают в пункт приема металлолома.

«У нас совершенно недавно также разбили доску у младенца которая простояла только зиму на Мервинском кладбище и все это ради двух столбиков на которых крепится доска», - комментирует одна из пользовательниц.

По словам женщины, обращение в полицию результата не дало, а приемщики в таких ситуация демонстрируют полное безразличие.