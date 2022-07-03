В Рязанской области на трассе столкнулись два молодых мотоциклиста

Два мотоцикла столкнулись на 82 километре трассы Ряжск — Касимов в Путятинском районе. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Рязанской области, ДТП случилось 2 июля примерно в 21:30.

Оба мотоциклиста — жители Московской области. Один из них, 21-летний, на своем «Кавасаки» врезался в остановившуюся перед ним «Ямаху». В результате водителя «Ямахи» госпитализировали с тяжелыми травмами.

Также травмы получили водитель «Кавасаки» и его 19-летняя пассажирка.

Позже выяснилось, что водитель "Ямахи" в результате ДТП лишился ноги (читать подробнее).