Больше 40 жилых домов Рязани с 4 июля останутся без горячей воды

Больше 40 жилых домов Рязани с 4 июля 2022 года останутся без горячей воды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 июля 2022 года в Рязани отключат горячую воду по ряду адресов. Это связано с профилактическими работами при подготовке к следующему отопительному сезону.

В график МУП «РМПТС» на эту дату внесен 51 объект, из них 42 — это жилые дома. Все отключения, кроме одного, продлятся до 14 июля, то есть 11 дней. Исключение составляет дом 22 на улице Чапаева, где восстановить горячее водоснабжение планируется уже 8 июля.

Остальные дома расположены по следующим адресам:

- ул. Бирюзова, 29, 29 к1, 30, 30 к1, 31, 31 к1;

- ул. Интернациональная, 5 А, 5 Б, 5 В, 5 Г, 5 Е, 10 А, 11 А, 11 А к1, 11 А к2, 11 Б, 11 В, 13 А, 13 Б, 13 В, 13 Г, 15 А, 15 Б, 15 В, 16 А, 16 Б, 16 В, 22 А, 24, 24 к1, 25, 25 к1, 26, 26 к1, 27 к2, 27 к3, 27 к4, 27 к5;

- ул. Станкозаводская, 32, 32 к1, 32 к2.

График на весь июль доступен на сайте КП-Рязань.