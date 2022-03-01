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Общество1 марта 2022 11:08

Губернатор Любимов заявил, что отмена QR-кодов – не повод расслабляться

Решение, по его словам, принято при согласовании с Роспотребнадзором
Источник:kp.ru
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал отмену в регионе режима QR-кодов. Решение было принято по согласованию с Роспотребнадзором, отметил он.

«Это совсем не повод расслабляться. Самым главным сейчас по-прежнему остается сохранение здоровья, жизни людей», - цитирует Любимова пресс-служба областного правительства.

Глава региона призвал бережно относиться к здоровью близких и вновь высказался в пользу вакцинации против COVID-19

«Пандемия никуда не делась. Вакцина пока остается единственным способом защититься от тяжелого течения болезни, повысить свои шансы, чтобы не заболеть», - утверждает губернатор.

Ранее своим распоряжением Николай Любимов с 1 марта 2022 года отменил необходимость документально подтверждать факт вакцинации или перенесенной инфекции при посещении различных заведений и учреждений.