Рязань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 февраля 2022 14:06

Из-за отказа вакцинироваться в Касимове местная жительница осталась без работы

Теперь безработная через суд пытается взыскать с организации деньги
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из-за отказа вакцинироваться в Касимове уволили женщину.

Из-за отказа вакцинироваться в Касимове уволили женщину.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Касимове отстранили от работы сотрудницу одной из организаций, из-за того что она не привилась от коронавируса. Не согласившись с приказом руководства, она подала в суд.

В иске женщина указала, что письменно от вакцинации она не отказывалась, однако привиться не имела возможности. Ранее она уже переболела короновирусом и имела иммунитет в виде антител. Работодателю этот факт, со слов дамы, был известен, но он все равно отстранил ее от работы без сохранения заработной платы.

В исковом заявлении женщина просит взыскать в ее пользу средний заработок за все время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда. По ее словам, «она испытывала моральные и нравственные страдания», так как приходилось постоянно брать деньги в долг.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!