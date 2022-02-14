В Рязанской области снизилась заболеваемость ОРВИ. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Рязанской области показатели заболеваемости ОРВИ медленно, но верно снижаются. Свежие данные за минувшую неделю опубликовал региональный Роспотребнадзор.

Так, с 7 по 13 февраля эпидпорог по Рязанской области был превышен на 88,3% (неделей ранее этот показатель составлял 97,3%).

Но если в районах области улучшение небольшое, то в самой Рязани заболеваемость резко сократилась. На минувшей неделе эпидситуация была выше пороговых значений лишь на 97,4% (было 127,5%).

Случаи гриппа специалисты регионального Роспотребнадзора не фиксировали. Но сообщили, что ситуация находится на постоянном контроле и напомнили, что при первых симптомах недомогания лучше всего остаться дома и вовремя обратиться к врачу, который назначит лечение.