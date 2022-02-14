15 февраля в Рязанской области будет облачно, тепло и скользко

Во вторник, 15 февраля, погода в Рязанской области будет вполне комфортной, но по-прежнему не февральской. Прогноз на предстоящие сутки опубликовал рязанский Гидрометцентр.

В течение дня существенных осадков не ожидается, а небо затянут облака, сквозь которые иногда будет выглядывать солнце. Ветер прогнозируется юго-западный, умеренный – 6-11 м/с.

Температура воздуха в ночные часы опустится до -3…-8 градусов, днем в Рязанском регионе снова оттепель – столбики термометров покажут от -4 до +1. На дорогах и тротуарах сохранится сильная гололедица

По данным специалистов центра «Фобос», такая погода сохранится до середины недели, а уже в четверг к столице подойдет атмосферный фронт и осадки усилятся. Но при этом сильно потеплеет – в дневные часы будет уже от +1 до +4.