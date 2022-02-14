В столкновении KIA и Chery в рязанской глубинке пострадали пять человек. Фото: vk.com/evakuatortuma

В Рязанской области пять человек пострадали в результате столкновения Chery Tiggo и Kia Sorento 12 февраля. Автомобили не смогли разъехаться на заснеженой дороге близ деревни Колесниково в Клепиковском районе.

Фотографии с места ДТП и видео момента столкновения появились в группе «Эвакуатор Тума/Спас-Клепики/Касимов». На записи видно, как Chery на повороте вынесло на встречную полосу – наперерез Kia.

«В ДТП пострадали пять человек, все живы», - сообщил автор записи.