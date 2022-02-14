Рязань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 февраля 2022 11:43

В столкновении KIA и Chery в рязанской глубинке пострадали пять человек

На заснеженной дороге у деревни Колесниково «китаец» вылетел наперерез «корейцу»
Антон КОНОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В столкновении KIA и Chery в рязанской глубинке пострадали пять человек. Фото: vk.com/evakuatortuma

В столкновении KIA и Chery в рязанской глубинке пострадали пять человек. Фото: vk.com/evakuatortuma

В Рязанской области пять человек пострадали в результате столкновения Chery Tiggo и Kia Sorento 12 февраля. Автомобили не смогли разъехаться на заснеженой дороге близ деревни Колесниково в Клепиковском районе.

Фотографии с места ДТП и видео момента столкновения появились в группе «Эвакуатор Тума/Спас-Клепики/Касимов». На записи видно, как Chery на повороте вынесло на встречную полосу – наперерез Kia.

«В ДТП пострадали пять человек, все живы», - сообщил автор записи.

Chery на повороте вынесло на встречную полосу – наперерез Kia.

Chery на повороте вынесло на встречную полосу – наперерез Kia.