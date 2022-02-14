Рязанцы могут предложить министров, которых отправили бы в отставку

Две отставки в областном правительстве неделю назад – министра Валерия Стройкова и зампреда Романа Петряева - заставили вспомнить об обещанной губернатором кадровой реформе. В этом же ряду недавняя отставка еще одного зампреда, Светланы Горячкиной, и назначение на ее место молодого Артема Никитина. До выборов губернатора почти восемь месяцев и, наверняка, увольнения кого-то из нынешних министров могут выступить в роли козырей в рукаве нынешнего главы региона во время избирательной кампании.

Очевидно, время козырей пока еще не пришло, но предупреждение уже прозвучало. Тем более, что в СМИ начала просачиваться информация о якобы «отправке на пенсию» глав минздрава и минобра.

Иногда говорят, что у нас в стране 140 миллионов «тренеров футбольной сборной» (в том смысле, что каждый болельщик имеет свое мнение насчет игры и состава команды), так же и в Рязанской области - больше миллиона «губернаторов». Поэтому мы решили предоставить читателям возможность побыть в роли главы региона - предложите, кого из министров рязанского правительства вы бы отправили в отставку. Идеальный вариант - если результаты голосования совпадут с последующими решениями губернатора. Это было бы отличным примером единства мнения народа и власти.

Для участия в голосовании переходите в наш Telegram-канал «Новости Рязани - kp.ru». А если среди вас есть те, кто еще не подписан на этот канал – не беда. Сегодняшнее голосование - отличная возможность это исправить – подписывайтесь по ссылке.