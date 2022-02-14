14 февраля в Рязанской области выявили рекордные 1515 новых случаев коронавируса

В понедельник, 14 февраля, в Рязанской области выявили рекордные 1515 новых случаев COVID-19. Это новый абсолютный максимум на всю пандемию. Предыдущий максимум был зафиксирован 13 февраля и составлял 1493 случая. Всего за время пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 85 077 человек.

Госпитализация за сутки потребовалась 42 рязанцам.

Поправился за сутки в регионе 326 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 62 726 рязанцев.

Летальный список за сутки пополнили семь фамилий. На фоне рекордного роста заболеваемости смертность от коронавируса снижается. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2949 человек.