На улице Бирюзова в Рязани пьяный водитель сбил пенсионера. Фото: 62.мвд.рф

13 февраля на улице Бирюзова в Рязани под машину попал 70-летний мужчина. Наезд на пожилого горожанина вблизи дома 24 корп. 3 совершил 31-летний рязанец на автомобиле Hyundai Solaris. Произошло это примерно в 15:35.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области, водитель, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В результате происшествия пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение», - рассказали полицейские.