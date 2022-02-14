Обращение жителей Касимова к Тарантино вошло в выпуск «Редакции. News»

Журналист Алексей Пивоваров включил новость об обращении жителей Касимова к Квентину Тарантино в очередной выпуск «Редакции. News».

Журналист Алексей Пивоваров включил новость об обращении жителей Касимова к Квентину Тарантино в очередной выпуск «Редакции. News». Обращение касалось дома дяди писателя Бориса Пастернака, которого считают прототипом доктора Живаго – главного героя одноименного романа. А к американскому режиссеру оно было адресовано, так как Тарантино называл Пастернака своим литературным кумиром.

«Неочевидный выбор, потому что это далеко не самое криминальное чтиво», - вставил Пивоваров.

Затем последовало сравнение нынешней истории с парадоксальной просьбой жителей омской деревни Верхний Карбуш к прежнему канцлеру Германии Ангеле Меркель сделать им дорогу. Пивоваров заметил, что в 2022-м там обещают положить асфальт.

«Можно сколько угодно иронизировать над тем, что защитникам «дома Пастернака» остается обращаться только к Тарантино, но и понять их можно. В современной России не жалуют наследие людей по имени Борис», - сказал Пивоваров, после чего в кадре появилась фотография бывшего президента Бориса Ельцина.

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