Карантинные ограничения действуют в 100 рязанских школах

По состоянию на 14 февраля (понедельник) в Рязанской области карантинные ограничения действуют в 175 образовательных учреждениях. Такие цифры приводит оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В частности, из-за ситуации с ОРВИ и COVID-19 ограничения введены в отдельных классах 100 школ, отдельных группах 52 детских садов, 19 ссузов и четырех вузов.

Напомним, что с 17 февраля должны выйти на занятия учащиеся 5-8 классов рязанских школ, которые в настоящее время находятся на удаленке.