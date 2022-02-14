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Здоровье14 февраля 2022 7:07

Карантинные ограничения действуют в 100 рязанских школах

Такие данные 14 февраля представила оперативная группа
Источник:kp.ru
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По состоянию на 14 февраля (понедельник) в Рязанской области карантинные ограничения действуют в 175 образовательных учреждениях. Такие цифры приводит оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В частности, из-за ситуации с ОРВИ и COVID-19 ограничения введены в отдельных классах 100 школ, отдельных группах 52 детских садов, 19 ссузов и четырех вузов.

Напомним, что с 17 февраля должны выйти на занятия учащиеся 5-8 классов рязанских школ, которые в настоящее время находятся на удаленке.