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Общество14 февраля 2022 5:59

За 2022 год в Рязани отремонтируют почти 100 участков дорог

Их общая протяженность почти – 87 километров, рассказала глава горадминистрации
Антон КОНОВАЛОВ
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За 2022 год в Рязани планируется ремонт 96 участков автомобильных дорог. Об этом глава администрации города Елена Сорокина сообщила во время публичного отчета.

Общая протяженность участков, на которых пройдут работы, составляет почти 87 километров. Часть из них отремонтируют комплексно, вместе с тротуарами, а еще часть – картами (отрезками от бордюра до бордюра).

Работы на 10 участках протяженностью порядка 13 километров завершат в 2022 году в рамках двухлетних контрактов.

Говорилось в отчете и о ремонте дворов. В планах мэрии привести в порядок более 100 территорий, однако список пока опубликован не был.