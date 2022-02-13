Илья Варламов рассказал об обращении касимовцев к Квентину Тарантино

Илья Варламов в контексте новости упомянул, что Квентин Тарантино является поклонником литературного таланта Бориса Пастернака.

Блогер Илья Варламов на своем YouTube-канале рассказал об обращении жителей города Касимова Рязанской области к американскому режиссеру Квентину Тарантино. Ранее в сети появился ролик с просьбой к знаменитости помочь в восстановлении дома, где жил дядя Бориса Пастернака и был сам писатель.

«Причем здесь Тарантино, спросите вы? А все дело в том, что он является поклонником литературного таланта Пастернака и последней надеждой для активистов», - пояснил Варламов.

Блогер рассказал о желании активистов превратить дом в музей и о безразличии к нему местных властей. Ранее власти Касимова, когда уже поднялась шумиха, дали свой комментарий, но их ответ оптимизма не добавил. Здание, где в 2017-м году случился пожар, признано аварийным, почти расселено, а надежда у чиновников только на почти бесплатную аренду с обременением отреставрировать объект культурного наследия (подробнее).

Также Варламов упомянул, что Касимов считается прообразом Юрятин из романа «Доктор Живаго». Дом же связывают с жилищем главного героя.

«Вот так. Кто-то обращается к Илону Маску, кто-то как последнюю надежду видит ДиКаприо, а жители Касимова решили обратиться к Квентину Тарантино. Кто еще, если не голливудские звезды, спасет российскую глубинку. Тем более, к ним обращаться безопаснее, чем к Владимиру Владимировичу», - заключил Варламов.

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