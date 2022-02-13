Под властью антициклона в Рязани увеличатся колебания температур

Опубликован прогноз для Рязанской области на 14 февраля 2022 года. Согласно ему, в понедельник обойдется без осадков. Температура воздуха -9…-4 ночью и -4…+1 днем. Ветер западный, 6-11 м/с.

По данным портала «Метеовести», в начале недели Центральная России будет находиться на северо-западной периферии азиатского антициклона.

«В инверсионных облаках станут чаще появляться разрывы, особенно солнечным будет вторник», - говорят метеорологи.

Отсюда и растущие колебания температуры в течение суток. Ее значения, несмотря на ночной морозец, днем будут ближе к максимальным для этого периода зимы. В частности, во вторник рязанский филиал Рогидромета предварительно прогнозирует по области до +3 градусов – в Рязани до этой отметки 15 февраля температура не поднималась с 1962 года.