«Дом Пастернака» в Касимове целесообразно сохранить

Денис Сидоров.

Заявление депутата Рязанской областной Думы Дениса Сидорова:

«Говорю канцелярским языком, но именно он честно отражает самую суть проблемы, которая сегодня обсуждается на уровне известнейших медийных лиц и среди обычных людей. Жители Касимова обратились к американскому режиссеру Квентину Тарантино с просьбой восстановить дом дяди Бориса Пастернака, в котором писатель некогда бывал. Тогда из голодной столицы будущий нобелевский лауреат приехал в Касимов выжить. Огородик возле старинного дома с резными ставнями стал спасением и для московских родственников, а среди родных лиц Борис Пастернак разглядел черты будущих героев «Доктора Живаго».

Семейная история Пастернаков сделала этот касимовский двухэтажный дом объектом культурного наследия, но не уберегла. Здание после череды пожаров стало аварийным, и последних жильцов власти расселяют через суд. После шума в информационном поле чиновники вынужденно заговорили о вариантах сохранения и восстановления того, что некогда было домом Пастернака.

Можно и нужно говорить о том, что разбрасываться очевидно значимыми туристическими объектами нецелесообразно, и пусть даже так сохраняется историческая память и связь времен. Рязанская область уже утратила дом Константина Симонова. В память о разрушенной в угоду элитному домостроению исторической деревянной Рязани дом Пастернака должен возродиться и хранить тепло домашнего очага для будущих поколений».