Почти 1500 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Рязанской области

13 февраля 2022 года в Рязанской области зарегистрировали еще 1493 случая коронавирусной инфекции. Это максимальное число новых случаев заболевания за сутки за все время пандемии.

Если верить статистике стопкоронавирус.рф, с 5 по 11 февраля рост заболеваемости приостановился, ежедневно фиксировалось чуть менее 1300 случаев. В последние же два дня наблюдается скачок заболеваемости (с субботу сообщалось о 1401 положительном тесте на COVID-19).

В список пациентов, умерших в результате коронавирусной инфекции, за минувшие сутки внесены еще пять человек.

11 февраля на заседании оперативного штаба глава регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева заявляла о все более активной циркуляции в Рязанской области штамма «омикрон» (подробнее).