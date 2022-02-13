Рязанский митрополит Марк попытался отвадить православных от йоги

Не приведя ни одного исследования, митрополит Марк заявил о вреде йоги для организма и назвал назвал практику, которая намного древнее самого христианства, «троянским конем» для христиан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свое мнение по поводу йоги и медитации высказал митрополит Рязанский и Михайловский Марк в рубрике «Слово архипастыря». У священнослужителя поинтересовались, допустимо ли православному заниматься такими практиками.

«Представление о том, что медитация и йога могут быть безобидными элементами тренировки тела или тренировки нашего ума – это иллюзия», - сходу обозначил позицию представитель духовенства.

Говоря о медитации, владыка только заметил, что в православной церкви она «не практикуется как средство для оздоровления своего ума и своей души». А вот йогу священнослужитель попытался представить как вредоносное увлечение.

«Нам кажется, что йога – это безобидные гимнастические упражнения, которые способствуют тому, что мы сможем с ее помощью оздоровить свое тело, приобрести какие-то полезные физические навыки. На самом деле йога является всего лишь приманкой для того, чтобы мы, заглотнув ее, как рыба заглатывает крючок с наживкой, приняли чуждую традицию», - заявил митрополит Марк.

Священник не привел ни одного исследования, но, ссылаясь при этом на неназванных «врачей и ученых», не постеснялся заявить, что «йоги долго не живут» и «у них возникают проблемы, связанные с позвоночником, суставами».

На этом Марк не остановился и назвал йогу, которая, подчеркнем, намного древнее самого христианства, «троянским конем» для христиан.

«Йога не служит долголетию или физическому здоровью, а всего лишь является замаскированной формой, своего рода троянским конем, чтобы привлечь нас в чуждую нам традицию, увлечь нас за собой, (заставить) отказаться от своих корней», - со скудной аргументацией подытожил митрополит.