Глава администрации Рязани пообещала заменить на улицах 5200 светильников

Освещение Рязани нуждается в срочной модернизации.

В субботу, 12 февраля, в ходе отчета главы администрации Рязани Елена Сорокина рассказала о том, как планируется улучшить уличное освещение областного центра в текущем году.

- Мы планируем модернизировать систему уличного освещения. В рамках первого этапа мы заменим светильники, которые нам достались от энергосервисного контракта. Сейчас мы разместили муниципальный контракт (100 млн. рублей) на замену уличного освещения в Московском районе. Начнем с него. Заменим на современные мощные соответствующие всем характеристикам светильники. Заменим также световые шкафы. Далее пойдем в другие районы. В первоочередном списке улица Промышленная, Шевченко, Соборная, Горького, Новоселов, Восточная окружная дорога.

Всего планируется заменить 5200 светильников.

В рамках второго этапа, который подразумевает строительство совершенно новых уличных сетей, осветят трехкилометровый участок от ТЦ «Зельгрос» до микрорайона Карцево. Также построят сети в других отдаленных районах.

Третий этап называется «чистое небо». Это появление светильников соответствующих историческому статусу Рязани и позволяющих убрать с улиц лишний провода.