12 февраля в Рязанской области выявили рекордный 1401 новый случай коронавируса

В пятницу, 11 февраля, в Рязанской области выявили рекордный 1401 новый случай COVID-19. Это новый абсолютный максимум на всю пандемию. Предыдущий максимум был зафиксирован 5 февраля и составлял 1297 случаев. Всего за время пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 82 069 человек.

Госпитализация за сутки потребовалась 113 рязанцам.

Поправился за сутки в регионе 489 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 62 080 рязанцев.

Летальный список за сутки пополнили пять фамилий. На фоне рекордного роста заболеваемости смертность от коронавируса снижается. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2937 человек.