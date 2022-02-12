На дороге Рязань – Скопин столкнулись две легковушки

Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".

В пятницу, 11 февраля, примерно в 19.00 на автодороге Рязань – Скопин произошло серьезное ДТП. На участке возле села Елшино (Пронский район) столкнулись автомобили Skoda и Lada Kalina.

Издательство «Пресса» отмечает, что в салонах автомобилей находились дети: двое в иномарке и один в Lada Kalina. К счастью, никто из детей и взрослых не пострадал.

По словам девушки, находившейся за рулем Lada Kalina впереди затормозил грузовой автомобиль, ей тоже пришлось сбавить ход. Сзади на нее налетала Skoda