Дело, как из «Ринвестбанка» похитили более 1 млрд рублей, рассмотрят в Рязани.

11 февраля 2022 года стало известно, что Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о хищении 1,3 млрд рублей банка «Ринвестбанк», расположенного в Рязани. Три руководителя кредитного учреждения попали под статью о хищении путем растраты и мошенничества.

По версии следствия, владелец «Ринвестбанка» Владимир Романов, а также председатель правления банка Максим Ткачев (задержали летом 2021 года) и президент все того же банка Светлана Позднова в 2015-2016 годах похитили со счета в своем банке 1,3 млрд рублей. Сделали это путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным компаниям, и уже после этого банк признали банкротом и отозвали лицензию.

В настоящее время уголовное дело направили в Советский районный суд Рязани для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других участников следователи выделили в отдельные производства.

Основателем Ринвестбанка в 1995 году и на первых порах его единственным владельцем была администрация Рязанской области. Много лет банк обслуживал бюджетные счета, финансировал важные для властей отрасли экономики. Только в середине 2000-х было банк приватизировали. Долгое время в руководстве Ринвестбанка, менявшего хозяев, все же оставались рязанцы, пока в 2014 году правление не возглавил Максим Ткачев (подробнее).

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