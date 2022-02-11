Студентам РГУ продлили дистанционное обучение до 22 февраля

До 22 февраля 2022 года в РГУ имени Есенина продлили дистанционное обучение. Об этом сообщила пресс-служба университета.
Как отметили в вузе, такое решение «обусловлено стремлением обеспечить безопасные для всех участников образовательного процесса условия его осуществления», а также с учетом текущей эпидемиологической обстановки в Рязанской области.
Таким образом, занятия в онлайн-режиме будут проходить месяц включительно (со 2 февраля – Ред.).
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