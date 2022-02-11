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Здоровье11 февраля 2022 14:57

Глава рязанского Роспотребнадзора призвала переходить на удаленку

Омикрон циркулирует все активнее. Больше половины очагов распространения коронавируса относят к местам работы и учебы
Антон КОНОВАЛОВ
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Глава управления Роспотребнадзора по Рязанской области Лариса Сараева призвала организации переводить сотрудников на удаленку.

Глава управления Роспотребнадзора по Рязанской области Лариса Сараева призвала организации переводить сотрудников на удаленку.

Глава управления Роспотребнадзора по Рязанской области Лариса Сараева призвала организации по мере возможности переводить сотрудников на удаленку. С очередным отчетом она выступила на заседании регионального оперативного штаба 11 февраля.

«В целях предупреждения заболеваемости в трудовых коллективах следует продолжать дистанционный режим работы сотрудников и как можно большее количество переводить на дистанционный режим», - сказала Сараева.

Чтобы определить штамм коронавируса, биоматериал людей с положительными тестами направляют в Москву. Генетический вариант омикрона, по словам Сараевой, встречается все чаще.

«В сравнении с предыдущей неделей отмечается значительное увеличение циркуляции данного вида возбудителя», - отметила глава рязанского управления Роспотребнадзора.

Кроме того, известно, что больше половины очагов распространения «короны», выявляемых в Рязанской области за сутки, относят к местам работы и учебы заболевших. Школы (с 5 по 8 класс) и учреждения дополнительного образования (полностью) переведены в режим дистанционного обучения до 17 февраля, из вузов о переходе на удаленку централизованно обявил только РГУ.